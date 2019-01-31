Ege Denizi üzerinde, ilçenin Altınova ve Küçükköy mahalleleri yakınında hortum oluştu. İlçeye doğru yönelen hortum, Madra Barajı ve Kozak Yaylası mevkisinde gözden kayboldu. Beraberinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının da görüldüğü hortum, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.
Balıkesir'de hortum
31.01.2019 - 20:59 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 21:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : Balıkesir,hortum,
601528 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601528.aspx
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