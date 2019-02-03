Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Battalgazi ilçesine bağlı Hasanvarol Mahallesi Çağlayan Sokak’ta bulunan ve Suriyelilerin yaşadığı iki katlı binanın alt katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.