Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Beyyenice Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Cihan Ulukan, evinin önündeki ırmak kenarında bisiklet sürerken dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında bisikletin gidonunun kasığına saplanması sonucu yaralanan Ulukan, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ulukan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.