Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden  yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri il  geneli ile Nevşehir ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının  saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla  eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz  kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü  olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi  olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.