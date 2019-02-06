Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüsünün arkasına takılan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına tutunarak Altıparmak Caddesi’nden Atatürk Caddesine kadar çıktı.

Korku dolu anlar diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.