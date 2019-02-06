Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulukapı Mahallesi'nde bir marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan tali yola dönmek isteyen motosiklet sürücüsü İsmet Öz, aynı anda karşıdan gelmekte olan Adil T.'nin kullandığı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan İsmet Öz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen olay yerine koştuğu kazada yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ticari aracın ön camının parçalandığı kazada araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte Y.R.T, R.E.T. ile E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar taburcu edilirken tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Adil T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adil T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.