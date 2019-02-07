Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Sema Akın, 27 haftalık hamileyken Denizli’deki özel bir hastanede rutin kontrol sırasında bebeğinin gelişiminin gerilediği haberiyle şoke oldu. Eşi İbrahim Akın tarafından hemen Alaşehir Devlet Hastanesine götürülen Sema Akın, sezaryenle 700 gram ağırlığında bebek dünyaya getirdi. Ergenekon Deva ismi verilen bebek 600 grama düşünce Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edildi. Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Cem Altınsoy tarafından muayene edilen Ergenekon Deva bebek, gelişme geriliği ve solunum yetmezliği nedeniyle Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alındı. Üç ay süren tedavi sonrası bebek, verdiği yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutundu.

“2 kilo 150 gramla taburcu oldu”

600 gram ağırlığındaki Ergenekon Deva bebeği 3 aylık tedavinin ardından hayata tutundurmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dr. Cem Altınsoy, “Sezaryen ile 27 haftalık ve 700 gram olarak dünyaya gelen Ergenekon Deva bebek hastanemize geldiğinde 600 gram idi. Fakat bebeği hastanemizden 2 kilo 150 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Ailesi bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı” dedi.

Dr. Altınsoy, Sema ve İbrahim Akın çiftine bebekleri ile birlikte hayatları boyunca sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi.