Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu, Tarlabaşı Bulvarı’nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.00 sıralarında iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri silahını çıkararak ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar tartıştığı kişinin ayağına isabet ederken, şahıs büyük bir acıyla yere yığıldı. Silahla ateş eden şahıs ise kaçarak olay yerinden kayıplara karıştı. Silah sesinin ardından yerde birinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise silahla bir kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.