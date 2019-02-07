Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.