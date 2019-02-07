Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir tekstil firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kağıthane'de iş yerinde yangın: Müdahale devam ediyor
07.02.2019 - 20:17 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 20:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kağıthane'deki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : Kağıthane,yangın,
603065 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603065.aspx
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