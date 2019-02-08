Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesini başlattı. Proje ile politika ya da mevcut işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin fikirlerin toplanacağı platformun ilham verici fikirlerin hayata geçirilmesinde bir kanal olması hedefleniyor. Projeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi, milletimizin aklına, duygusuna, vicdanına, samimiyetine, ferasetine ve ülkemizin ilerleyişine yapacağı katkıya olan inancımız sonucu ortaya çıktı” dedi. Milleti ülke için düşünmeye davet ettiklerini belirten Altun “Çünkü biliyoruz ki aile ve arkadaş sohbetlerinde zikredilen, lise ve üniversite kantinlerinde konuşulan, çocukların temiz ve berrak zihinlerinden geçen çok güzel fikirler var. Ben, 2019’u 82 milyonun ülkemiz için beyin fırtınası yaptığı ve fikirlerini devletimizin birimleri ile doğrudan paylaşabildiği bir yıl olarak hayal ediyorum” diye konuştu. Web siteleri “iletisim.gov.tr” üzerinden oluşturdukları platformu 28 Ocak’ta faaliyete geçirdikleri bilgisini veren Altun, bir haftada çevre, sağlık, kültür, tanıtım, yönetim, iletişim, enerji, eğitim ve adalet gibi farklı alanlarda fikirlerin geldiğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

İletişim Başkanlığına ulaşan fikirler bir ön değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ardından konu ve uygulama alanına göre devletin ilgili birimleriyle paylaşılıyor. Uygulama kararı alınan fikirlerin sahipleriyle iletişim kurularak derinlemesine görüşmeler yapılıyor ardından fikrin hayata geçirilmesi planlanıyor. 2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var Projesi için iletisim.gov.tr/turkce/ulkem linkinden başvuru yapılabiliyor.