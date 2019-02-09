Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Sanayi Bölgesinde 25 dönümlük serada modern tekniklerle kesme gül üreten firma çalışanları, topraksız tarımla yetiştirilen farklı renklerdeki gülleri Türkiye’nin farklı kentlerine ulaştırıyor.

Sevginin timsali olarak kabul edilen kırmızı güllerin yoğunlukta olduğu çiçekleri özenle hazırlayan kadın işçiler, daha sonra ülkenin dört bir yanına göndermek üzere araçlara yüklüyor.

İşletme müdürü ziraat yüksek mühendisi Serhan Işıkan, zaman zaman talebi karşılamakta zorlandıklarını belirterek “Modern seralarda topraksız tarım kültürüyle üretim yapıyoruz. Şu anda 14 Şubat için hazırlıklarımız tamamlandı, artık yoğun şekilde kesim yapılıyor ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla İstanbul, Ankara olmak üzere her noktaya ürün ulaştırıyoruz. Kış şartları ağır geçmesine rağmen Sevgililer Günü dolayısıyla bu döneminde 80 bin dal civarında ürün göndermeyi planlıyoruz” dedi.

Seradaki kadın işçilerden Feride Akbulut ise yaklaşık üç yıldır burada çalıştığını ve işini sevdiğini dile getirdi. Birkaç gündür işlerin yoğunlaştığına dikkati çeken Akbulut “Sabah geldiğimizde gülleri kesiyoruz, demet hâline getirip, paketliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemde fazladan mesai yapıyoruz. Ama gülleri seviyoruz onlarla uğraşmak iyi geliyor insana” ifadelerini kullandı.