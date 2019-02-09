Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi’nde Aytekin P. ile arkadaşı Serkan K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aytekin P., av tüfeğiyle Serkan K.’yi vurdu. Başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanan 34 yaşındaki Serkan K., kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Aytekin P. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

İfadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen cinayet şüphelisi Aytekin P., tutuklama kararının ardından cezaevine gönderildi.