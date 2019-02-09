Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Yunusemre ilçesi kırsal Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Halil D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Gülbahçe Mahallesi içindeki dereye uçtu. Derenin etrafındaki demir korkuluklar sayesinde boğulmaktan kurtulan sürücü Halil D., takla atan aracı içerisinde kurtarılmayı bekledi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Halil D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Halil D.'nin durumu ciddiyetini korurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.