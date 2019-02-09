Edinilen bilgiye göre kaza Altunhisar -Bor yolu, Altınova mevkiinde meydana geldi. E. H. (58) yönetimindeki midibüs yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan F. V.(52) ve E. H. (58) ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapıla ilk tedavinin ardından Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Midibüs devrildi:2 yaralı
09.02.2019 - 12:09 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,Altunhisar -Bor,kaza,
603445 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603445.aspx
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