Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makasla yaralanan C.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan C.K. kendisini makasla H.S.'nin yaraladığını ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.