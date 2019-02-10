Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makasla yaralanan C.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan C.K. kendisini makasla H.S.'nin yaraladığını ileri sürdü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili H.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Tartıştığı kişiyi makasla ağır yaraladı
10.02.2019 - 15:17 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir kişi tartıştığı şahsı makasla ağır yaraladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,makasla yaraladı,
603687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603687.aspx
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