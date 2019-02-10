Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Karabağlar Umut Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41), sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark edince eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak'ı (6) uyandırdı. Sukyan ailesi, kendi otomobilleriyle hastaneye gitti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.