Olay, Karabağlar Umut Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41), sobadan karbonmonoksit gazı sızdığını fark edince eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak'ı (6) uyandırdı. Sukyan ailesi, kendi otomobilleriyle hastaneye gitti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Uyanan baba sobadan zehirlenen ailesini kurtardı
10.02.2019 - 15:29 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Karabağlar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile, babanın uyanması sayesinde kurtuldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,soba zehirlenmesi,Karabağlar,
603688 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603688.aspx
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