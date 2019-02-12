Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ata Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı.

Ekiplerce durdurulan araç sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ile bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu.

Şüphelinin, hakkında "kasten yaralama ve yağma" suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G (42) olduğu tespit edildi.

A.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.