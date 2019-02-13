Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve doğal sit alanında kalan Kapadokya Bölgesi’nde peribacaları yok edilmeye devam ediyor. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi Ünlü Sokak’ta peribacalarının yanına yapılan inşaat çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Her yıl yaklaşık iki milyon turistin ziyaret ettiği Göreme beldesinde peribacalarının hemen yanı başına yapılan inşaat çalışması yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisine yol açtı. İnşaat duvarında ise denetimi Göreme Belediye Başkanlığı tarafından yapılıyor tabelasının asılı olması dikkatlerden kaçmadı. Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dâhilinde yapıldığını söyleyerek “Bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok” dedi. İnşası süren otelin sahibi eski belediye başkanı Cavit Kardeş ise “Biz bu inşaata başlamadan önce Yapı Denetimden, Göreme Belediyesinden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri aldık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız tabiata kesinlikle uygundur. 3-5 ay içinde inşaat tamamlanacak. Herhangi bir ters durum yok” diyerek kendini savundu.