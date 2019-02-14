Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağını duyurdu.
Ada seferlerine fırtına engeli
14.02.2019 - 09:20 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bozcaada’ya bazı feribot seferleri iptal olurken, Gökçeada’ya tüm seferler iptal edildi.
Etiketler : Ada seferleri,fırtına,
604573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604573.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER