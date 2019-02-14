Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00 seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacağını duyurdu.