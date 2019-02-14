Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen K.S. adlı bir şüphelinin aracını takibe alarak durdurdu. Araçta yapılan aramada 78,19 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.
Aracında uyuşturucuyla yakalandı
14.02.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da ihbar üzerine aracında uyuşturucu madde ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : uyuşturucu,Samsun,
604625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604625.aspx
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