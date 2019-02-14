Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında B.Ç. (15) isimli bir öğrenci, okulda 2. kattan beton zemine düştü. Beton zemine düşen öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin 2. katta bulunan tuvaletin penceresinden düştüğü sırada yalnız olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.