Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında B.Ç. (15) isimli bir öğrenci, okulda 2. kattan beton zemine düştü. Beton zemine düşen öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin 2. katta bulunan tuvaletin penceresinden düştüğü sırada yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Liseli genç okulunun 2. katından düştü
14.02.2019 - 12:57 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Ünye ilçesinde, bir öğrenci okulda 2. kattan zemine düştü.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında B.Ç. (15) isimli bir öğrenci, okulda 2. kattan beton zemine düştü. Beton zemine düşen öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin 2. katta bulunan tuvaletin penceresinden düştüğü sırada yalnız olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ordu,Ünye,kaza,
604638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604638.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER