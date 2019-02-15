Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; M.C.K. (24), H.A.Ç. (38), O.S. (26), H.E. (34), R.A. (27),Ö.S. (18), A.B (30) yakalandı. Ayrıca yapılan aralamarda 1 adet hassas terazi, 17 fişek halinde satışa hazır uyuşturucu maddelerden metemfetamin ve sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, satış için hazırlanmış folyo parçaları, uyuşturucu paket ayrımı için aparat, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait şarjör, 8 adet 9*19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.