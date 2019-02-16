Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya 16 AAE 049 plakalı TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı. Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Soyalp, TIR'dan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.