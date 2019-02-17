Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yolda süratle ilerleyen tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti
17.02.2019 - 15:43 | Son Güncelleme: 17.02.2019 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, tırın çarptığı kadın feci şekilde can verdi. Kaza sonrası tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Olay, öğlen saatlerinde Kızıltepe ilçesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadın, yolda süratle ilerleyen tırın altında kaldı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servisine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mardin,tırın çarptığı kadın,
605278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605278.aspx
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