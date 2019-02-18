Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, mezoterapinin cildin ihtiyacı olan farklı tıbbi içerikli maddelerin mikroenjeksiyon tekniğiyle cilt ve cilt altına uygulanması olduğunu belirten Doğruk “Ağızdan alınan ilaçlar ile bölgesel hedefe ulaşmak zordur. Oysa mezoterapi, sorunlu olan bölgeye doğrudan uygulandığı için ciddi yan etki de oluşmaz. Mezoterapi ilaçları protein, mineral, aminoasit, doğal bitki özleri, homeopatik maddeler ve bunların farklı karışımlarını ihtiva eder” dedi. Uygulama artan ve sarkan deride 3-4 seans sonunda daha genç ve sağlıklı bir görünümü mümkün kılıyor. Uygulama 20’li yaşlardan itibaren yapılabiliyor. Günlük bakımda sıklıkla ihmal edilen boyun ve dekolte bölgesinde derinin kaybettiği nem bu enjeksiyonla sağlanıyor, 6 seans sonunda daha gergin ve diri görünüm elde ediliyor. BURSA İHA