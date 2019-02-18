Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ARVAS

İngiltere’nin başkenti Londra’da bıçaklı saldırılar son zamanlarda o kadar arttı ki insanlar şehrin belli bölümlerinde sokağa çıkmaktan korkar hâle geldi. Polis de kayıtların tutulduğu 1946 senesinden bu yana en yüksek seviyede seyreden bıçaklı saldırıları durdurmakta büyük zorluk çekiyor. Olayların bu denli yükselmesinde sosyal medyanın büyük rolünün olduğu düşünülüyor. Gençler saldırılarını filme alıyor ve görüntüleri Facebook, Snapchat, Instagram ve YouTube’da yayımlıyor. Takipçilerinden gelen destekler mahiyetteki tepkiler ve özellikle ‘beğeniler’ de bunları daha da fazla şiddete teşvik ediyor. Çoğunlukla yüzleri maskeli olan gençler, işledikleri şiddetin boyutuyla övünüyor. Çeteler kendilerine has bir dil de geliştirmiş. Mesela silahlara ‘zoka,’ bıçaklara ‘sap’ ya da ‘rambo’ deniliyor. Bıçaklamalar da ‘sondaj’ olarak adlandırılıyor. Gençler, saldırılardan sonra görüntüleri bu argo kelimelerle etiketleyerek sosyal medyada geniş kitlelere ulaştırıyor. Çeteler kendilerine has bir puanlama sistemi de geliştirmiş. Eski bir çete üyesi olan Chris Preddie “Mesela birini bıçaklayan belli bir puan alır. Daha büyük suçlarda daha yüksek puan alınır. Puan topladıkça çeteler arasında nam sahibi olursunuz. Çeteler daha yüksek skor elde etmek için yarışıyor” diye konuştu.