Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Dikbıyık bölgesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Tek (38), arkadaşının yazlık evinde ölü olarak bulundu. Hüseyin Tek'in ölümü şüpheli bulundu. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hüseyin Tek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.