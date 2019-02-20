Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci, sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü.

Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevk edilen ambulanslara bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü.

Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı.