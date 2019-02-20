Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda durdurdukları 31 ABS plakalı otomobilde yaptıkları kimlik kontrolünde biri Yemenli olmak üzere toplam 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 8 göçmen, Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay’da 8 kaçak göçmen yakalandı
20.02.2019 - 14:18 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 8 kaçak göçmen yakalandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Kırıkhan - Karadurmuşlu yolunda durdurdukları 31 ABS plakalı otomobilde yaptıkları kimlik kontrolünde biri Yemenli olmak üzere toplam 8 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak göçmen,Hatay,
605882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605882.aspx
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