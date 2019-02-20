Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde yapılmakta olan YHT hattı 36-1 kaçış tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları iddia edilen A.B. (15) ve Y.B. (15) B.Ö. ve İ.Y. suçüstü yakalandı.
Öte yandan, şahıslar hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yasal işlem başlatıldı.
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
20.02.2019 - 14:39 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yüksek Hızlı Tren Hattı (YTH) tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalışan 3 zanlı yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde yapılmakta olan YHT hattı 36-1 kaçış tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları iddia edilen A.B. (15) ve Y.B. (15) B.Ö. ve İ.Y. suçüstü yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kablo hırsızlığı,Bilecik,
605885 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/605885.aspx
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