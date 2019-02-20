Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı seferler gecikmeli yapılırken bazı seferler iptal edildi. İstanbul’da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

İNİŞLER VE KALKIŞLAR GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

İniş yapması gereken bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılıyor. Bazı uçaklar da İstanbul’a yakın havalimanlarına yönlendiriliyor.

Türk Hava Yollarının Marsilya-İstanbul uçağı Ankara’ya, Kiev-İstanbul uçağı İzmir’e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara’ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara’ya yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN İPTAL EDİLEN SEFERLER

20.55 TK 7524 Antalya

21.35 TK 7256 Ankara

21.40 TK 7518 İzmir

22.20 TK 2984 Ankara

22.35 TK 7514 İzmir

22.45 TK7286 Konya

22.45 TK7224 Erzincan

22.55 TK7264 Adana

00.15 TK 2918 İzmir

Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan, Türk Hava Yolları Sabiha Gökçen Havalimanından yapılması gereken 20.02.2019 tarihli bütün uçuşlarını sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Seferlerin ne zaman yapılacağı ise yarın hava koşullarına bağlı olarak belirlenecek.