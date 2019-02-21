Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde bir otomobil içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent merkezinde olduğu belirlenen otomobile yapılan operasyonda, araç içerisinde bulunan Ö. Ç. (29), M. Ç. (31) ve B. Ö.’nün (35) üzerilerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.