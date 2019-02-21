Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tokat Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye'de özel bir mülkten kablo hırsızlığı yapıldığının bilgisi aldı. Yapılan planlı çalışma ve sıkı takip sonucunda 1 şüpheli şahıs elinde demir kesme makası ve 150 metre kablo ile olay yerinde suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheli şahısla ilgili adli işlemlere başlandı.