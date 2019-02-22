Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde bir inşaatta ruhsatsız silahlar ve kesici alet bulunduran bir işçi olduğu polise şikayet edildi. Gelen ihbar neticesinde Çaycuma Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırmalara başlayarak inşaat alanının bir bölümünde 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kesici alet ele geçirdi. Yakalanan 27 yaşındaki işçi Enes Ü. sorgusu yapılmak üzere gözaltına alındı.