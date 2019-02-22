Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde bir apartmanda M.K.'ye ait daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere ulaşmadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ise yaralanma ve can kaybını önledi.
Giresun’da çıkan yangın korkuttu
22.02.2019 - 15:10 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,yangın,
606414 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606414.aspx
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