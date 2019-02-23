Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında bazı dolandırıcılar tarafından çeşitli bankalara ait reklamların yayınlandığı ve vatandaşların bu reklamlara ilişkin linkler vasıtasıyla internet bankacılığına giriş yapmaları halinde araba ve para ödülü kazanacaklarının belirtildiği ifade edildi.

Bu linklere bağlantı yapan banka müşterilerinin "phishing" sitelere yönlendirildiği ve bu siteler vasıtasıyla internet bankacılığı hesap bilgileri ile banka tarafından gönderilen tek kullanımlık SMS şifrelerinin temin edildiği, bu bilgiler kullanılarak web/mobil bankacılık uygulamaları üzerinden şüpheli hesaplara para transferlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olmak, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarından' soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında alınan hakim kararlarına istinaden uygulanan iletişimin denetlenmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerinden elde edilen verilerle 18 şüphelinin bu organizasyon içerisinde yer aldığı, soruşturmanın devam ettiği süre boyunca şüphelilerin 11 farklı müşteki zararına eylemde bulunup toplam 184.050,00 TL değerinde maddi çıkar sağladıkları belirlendi. Süreç içerisinde şüphelilerin suçtan elde etmeye çalıştıkları 416.500,00 TL ise alınan tedbirlerle bloke işlemine tabi tutularak vatandaşların mağduriyeti önlendi."

Açıklamada, 19 Şubat'ta İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüphelinin gözaltına alındığı, 22 Şubat'ta tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan 11'inin tutuklandığı, 5 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Ayrıca, soruşturmaya konu eylemlere iştirak eden tüm faillerin yakalanmasına ve maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.