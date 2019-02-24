Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Avustralya kıtasına kadar toplam 33 ülkeye ait 105 tavuk ırkının yumurtaları Axis İstanbul AVM’de sergilendi. Tavukların yanı sıra timsah, piton yılanı, köpek balığı, caretta caretta gibi hayvanların yumurtaları da sergide yer aldı. Koleksiyon öncesi kazandırılmış yumurtaların içi steril olarak boşaltıldı ve iç kabuk ve dış kabuk üzerinde hijyen yönetmeliklerine yapıldı. Bazı tavuk ırkları çok sayıda yumurta vermesiyle ön plana çıkarken bazıları da süs tavuğu olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu sergiyi yerinde takip ettik ve dünyadaki tavukları ve yumurtalarını sizin için araştırdık.

ÜÇ BİN DOLARA ALICI BULUYOR

Serginin en ilginç tavuğu Dong Tao (Ejder tavuk). Vietnamlı mutant tavuk türünün bacakları insan bileği kalınlığına ulaşabiliyor. Eti çok değerli olan tavuk bacakları yüzünden diğer türlere oranla daha az yumurtluyor, bu da onu daha nadir yapıyor. Yetişme şartları zor olduğu için tavuk ortalama 3 bin dolara satılıyor. Ejder tavukları, genellikle çok lüks restoranlarda servis ediliyor. Kırmızı-siyah ve beyaz olmak üzere iki rengi var. Ayaklarından yapılan özel çorba bin dolara satılıyor. Normal tavuklara göre 3 kat daha ağır.

NÜFUSLARI İNSANDAN DÖRT KAT DAHA FAZLA

∂ Dünya üzerinden 25 milyardan fazla tavuk bulunmakta. Tavukların toplam nüfusu insan sayısından ortalama 4 kat daha fazla...

∂ Tavukların, Türkiye’de nüfusu dönemsel değişkenlik gösterip, en son verilere göre 343 milyon... Bu sayının içerisinde yumurtacı ve et tavukları dâhil.

∂ Tavukların kalbi dakikada 300’den fazla atar. Bilim insanlarına göre bir tavuğun oldukça sağlıklı iken ölme sebeplerinden en kuvvetlisi kalp krizi geçirerek ölmesi olarak açıklanmakta.



∂ Tamamıyla tabiatta yaşayan vahşi bir tavuk yılda 15, endüstriyel şartlarda yetiştirilen tavuklar ise yılda ortalama 300-320 arasında yumurta verir.

∂ Günümüzde ayakta kalan Osmanlı İmparatorluğu mimari eserlerinin temelinde Deve kuşu yumurtalarının içlerinden oluşturulan Horasan harcı kullanıldığı bilinmekte.

∂ Yumurtacı tavuklar günde en fazla bir adet yumurta verir. Çünkü bir yumurtanın oluşum süresinde 25 ila 30 saat sürmekte...

∂ Standart bir yumurtanın kabuğu üzerinde yaklaşık 17 bin adet gözle görülmeyen küçük delik (Por) bulunur. Yumurta kabuğunun kalınlığı 0,2 ile 0,4 milimetre arasındadır.

∂ Yumurtanın kabuk rengi, yumurtacı tavuğun genetik yapısına göre belirlenir. Yumurtalar tavuğun ırkında göre beyaz ya da kahverengi olmakta. Ayrıca bazı ırklarda farklı yumurtalar da bulunmakta.

∂ Yumurta sarısının rengi ile besleyiciliği arasında bilimsel olarak bir ilişki yoktur. Tavuğun beslenmesine bağlı olarak yumurtanın sarısının rengi değişmekte...