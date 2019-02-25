Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyun kırışıklıkları, lekeler, ciltteki ölü tabaka, nemsizlik, kuruluk gibi cilt problemleri için QNET Türkiye Ürün Eğitmeni Seher Karapelit, evdeki malzemeleri kullanarak hazırlanabilecek maskelerin tariflerini verdi.

1- Kırışıklıklar için: Bir yumurta akı, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı zeytinyağı ve eğer cildinizde lekeleriniz varsa karışıma biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Malzemeleri karıştırın, peeling sonrası maskeyi yüzünüze uygulayın.

2- Peeling yapımı: Bir yemek kaşığı şeker ve zeytinyağını karıştırıp yüzünüzü temizlemek için kullanabilir, maskeyi bunun ardından uygulayabilirsiniz.

3- Ölü deriyi soyma: Kaymak ve buğday nişastası tarifini 35 yaş altı ve hassas cildi olanlar denemesin. Limonu ortadan kesin, biraz tuza batırarak yüzünüzde gezdirin. 1 dakikalık masaj sırasında göz çevresine değdirmemeye özen gösterin. Daha sonra cildinizi bol su ile yıkayıp temiz havlu ile kurulayın. İkinci aşamada birer tatlı kaşığı buğ- day nişastası ve kaymağı iyice çırpıp cildinize uygulayın, 25 dakika bekletip yıkayın.

4- Cilt tonu eşitleme: Bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı zerdeçalı karıştırarak elde ettiğiniz maskeyi yüzünüze sürün, 20 dakika bekletin. Maske hem nemlendirecek hem de ciltteki ton farklılıklarını eşitleyecek. Haftada bir kez yetecektir.