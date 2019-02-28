Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kanlı soygunla ilgili soruşturma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin trafik polisi olduğu öğrenilirken, çalınan altınlar da gizlendiği evde ele geçirildi. Öte yandan şüphelisi tanıyan bölgedeki esnaf ve komşuları, zanlının hal ve hareketlerinden daha önce hiç şüphe duymadıklarını belirtirken, şüphelinin sürekli balkonda sigara içtiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.