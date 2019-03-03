Trabzon’da seyir halinde bulunan Gürcü plakalı bir tırın dorsesine yanaşan otomobilin sürücüsü O.T., takip mesafesine uymayarak kuralları ihlal etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan sürücünün arkadaşları ise o anları kaydederek sosyal medyaya yükledi. Kısa sürede tepki toplayan görüntüler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılığın talimatıyla Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu trafiği tehlikeye düşüren O.T. isimli sürücü yakalandı. İfadesi alınmak üzere otomobili ile birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüğüne getirilen sürücü, para ceza kesilerek serbest bırakıldı.
Trafikte sürücüleri tehlikeye attı, gözaltına alındı
03.03.2019 - 15:57 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’da seyir halindeyken tehlikeli hareketler yaparak sürücüleri zor durumda bırakan trafik magandası gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzon,trafik,sürücüleri tehlikeye attı,
608206 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608206.aspx
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