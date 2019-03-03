Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

Şahsın denize düşerek boğulmuş olabileceğini tahmin ediliyor.