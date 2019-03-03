Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
Şahsın denize düşerek boğulmuş olabileceğini tahmin ediliyor.
Sinop’ta denizde erkek cesedi bulundu
03.03.2019 - 16:27 | Son Güncelleme: 03.03.2019 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'un Gerze ilçesinde denizde bir erkek cesedi bulundu.
Gerze ilçesinin Limaniçi mevkisinde bir vatandaş, cesedi fark ederken ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkardı ve savcının incelemesi üzerine morga kaldırıldı. Kimliği henüz tespit edilememiş şahsın 35-40 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinop,erkek cesedi bulundu,ceset,denizde,
608209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/608209.aspx
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