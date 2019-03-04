Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10 
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 13 
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 
Samsun: Parçalı bulutlu 10 
Trabzon: Parçalı bulutlu 9 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 2 
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10 