Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Strateji belgesine ilişkin yürüttüğü çalışmada sona geldi. Yargıda reform niteliğinde birçok değişiklik öngören belgeye ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Yargı reformu strateji belgemizi kamuoyuyla paylaşma aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Belge, adalete güvenin artmasında bir milat olacak” demişti. 65 hedef ve 257 faaliyetten oluşan stratejide, yargılamaların hızlandırılmasının yanı sıra toplumsal bazı sıkıntıların önüne geçilmesi de hedefleniyor. Strateji belgesinde, 65 yaş ve üzeri kişiler için alternatif ceza sistemi üzerinde durulduğu öğrenildi. Ağır hapis cezası öngören suçlar haricinde bu kişilerin ev hapsi ya da kamuda çalıştırılması söz konusu olabilecek. Öte yandan, MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifi Adalet Komisyonu’nda görüşülmeyi beklerken, ayrıca Adalet Bakanlığı da Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören taslak çalışmalarının sonuna geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimlerinin ardından bir açıklama yapacağı ifade ediliyor.