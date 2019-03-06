Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

KIZINA MÜDAHALE EDERKEN ELLERİ YANDI

Kızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:

"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allah’ım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."

GÖZDE İÇİN YARDIM KAMPANYASI

Bu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı.