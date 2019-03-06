Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bakırköy Adalet Sarayı’nın önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahkemede görülen bir cinayet davasının ardından adliye önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın üzerine davada tanık olan bir kişi vuruldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise polis ekiplerinin çalışması sonucu işlettiği çay ocağında gözaltına alındı.

Öte yandan, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.