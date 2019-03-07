Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Umut Vakfı verileri kadınların yaşadıkları zorlukları gözler önüne seriyor.

TÜİK VERİLERİ:

İlk evlenme yaşı 24,8

2017’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 47,1 olup bu oran erkeklerde yüzde 65,6, kadınlarda ise yüzde 28,9

Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az

Ortalama ilk evlenme yaşı 24,8

Ortalama hayat süresi 80,8 yıl

En fazla çalışan hizmet sektöründe

UMUT VAKFI VERİLERİ:

İstanbul ilk sırada

Son 4 yılda bin 338’i silahlı toplam bin 760 kadın cinayeti medyaya yansıdı.

2018’de medyaya yansıyan 477 olayın 43’ünün mağduru yabancı kadınlar. Bu 43 olayda 21’i Suriyeli toplam 47 kişi erkek şiddetiyle karşı karşıya kaldı, 40 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Geçen yıl en ez kadın cinayeti ocak ve mart dönemlerinde meydana geldi. Ocakta 27, martta ise 29 kadın hayatını kaybetti. En fazla cinayet ise aralıkta yaşandı. 49 kadın öldü, 18’i de yaralandı.

2017’de 120 kadın cinayetinin işlendiği Marmara Bölgesi’nde 2018 yılında yüzde 18’lik artışla bu sayı 141 oldu.

İstanbul 82 vakayla en çok kadın cinayetinin yaşandığı şehir oldu. Onu, 22 hadiseyle Bursa ve 15 vakayla Kocaeli izledi.

Akdeniz Bölgesi’nde bir önceki sene 72 olan vaka sayısı 2018’de 87’ye yükseldi.

BM VERİLERİ:

Dünyada her 10 kadından 4’ü şiddet mağduru

Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin verilerine göre, dünya genelinde kadınların yüzde 35’i hayatlarının bir döneminde fiziksel ya da cinsel şiddet ve tecavüze maruz kalıyor. Taciz ya da tecavüz vakalarının minimum düzeyde rapor edildiği göz önünde bulundurulduğunda ise bu rakamların çok daha yüksek olduğu gerçeği tüyler ürpertiyor. Cinsel taciz mağdurlarının yüzde 40’ından azı yardım ya da destek istiyor. Mağdur kadınların yüzde 10’dan daha azı, resmî kurum ya da mekanizmalara başvuruyor