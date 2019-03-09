Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Çağatay Demirci, hep hayali olan oyun konsolunu kendi yapmaya karar verip işe koyuldu. Demirci, hurda bir otomobilden söktüğü direksiyonu bilgisayar kutusuna bağladı. Lazerli mausu ise hareket algılayıcıya dönüştürüp direksiyonun dönme hareketlerini kontrol etti. Ardından da ahşap ve metalden gaz pedalı firen debriyaj yapıp bu sistemi de klavyeye bağladı. Oyun konsolunu kendisi üreten öğrenci yaptığı bu sistemi ise bir yazılım geliştirerek oynadığı yarış oyununun içine entegre edip tanıtmayı başardı. Oyun konsolu ile keyifli anlar geçiren Çağatay Demirci, “Bu benim çocukluk hayalimdi. Hep bir oyun konsolum olsun isterdim. Sonunda düşündüm neden ben yapmayayım dedim ve oyun konsolunu kendim yaptım. Direksiyon hurda araçtan, diğer parçaları da kullanmadığımız bilgisayardan söktüm. Bu şekilde sistemi de yazılım ile oyuna tanıttım. Gayet güzel çalışıyor” şeklinde konuştu.

Oyun konsolunun yanı sıra geri dönüşümlü pillerden cep telefonları ve tabletler için powerbank yapan Demirci, “Powerbankımın bir cep telefonunu 8 defa şarj edebilme özelliği var. Piyasadaki en kaliteli powerbanklar 5 defa şarj eder ama benim yaptığım bu cihaz 8 defa şarj eder” diye konuştu.