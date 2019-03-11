Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hemen hemen her sivil toplum kuruluşu ve şirketten gelen bilgi akışı içinde şöyle durup düşünmeme sebep olan bir mektup aldım Vodafone Türkiye’den. Şirketin Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olan Bülent Bayram imzasını taşıyan mektupta, Türkiye dâhil 9 ülkede yapılan bir araştırmaya göre 3 çalışandan 1’i aile içi şiddet görürken, çalışanların 3’te 2’sinde sırf bu sebeple kariyerinde ilerleme sağlayamadığının görüldüğü anlatılıyor. Şirket, buradan hareketle bir uygulamaya imza atmış. Şirket şöyle demiş: Şiddet mağduru çalışanımıza 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verelim. Ayrıca çalışanımız uzman psikologların hizmet verdiği Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek alabilsin. Diğer yandan çalışma arkadaşına aile içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışanımız talep ederse şiddet mağduru arkadaşına destek için 2 gün izin kullanabilsin...

Bir araştırmada da her 3 çalışandan 1’inin acil yardım ve desteğe erişim için mobil uygulama talep ettiği görülmüş. Bu talep Türkiye’de yüzde 45’e ulaşıyor. Bu kapsamda da Vodafone Kırmızı Işık uygulamasını ‘Yol Arkadaşım’ özelliği ile geliştirilmiş. Bu sayede kadınlar kendilerini güvensiz hissettiği bir yolculukta veya durumda belirledikleri rotalarını aynı anda 3 kişiyle paylaşıp seyahat süresince bu kişiler tarafından uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Yani kendilerini daha fazla güvende hissedebiliyor. Bir dizide dikkatimi çekmişti “Ben sana konumumu atıyorum, 1 saate kadar haber alamazsan konumumu eşimle paylaş” diyordu dizi oyuncusu. Vodafone’un hem bu uygulamasını, hem de şiddet mağduru ile destek olacak arkadaşına izin uygulamasını, alkışlıyorum. Geçtiğimiz günlerde gelen ve erkeğe de 8 haftalık çocuk bakım izni uygulaması için de P&G’ye tebriklerimi gönderiyorum.