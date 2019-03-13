Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir eğitim kurumunun anaokulu bölümündeki çocuk oyun odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında bir kadın dumandan etkilenirken okul tamamen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki diğer okullardaki çocuklar olayı endişe ile seyretti. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.
Kadıköy’de özel eğitim kurumunda yangın paniği
13.03.2019 - 12:36 | Son Güncelleme: 13.03.2019 - 13:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Kozyatağı'nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir okulda çocukların oyun odasında yangın çıktı. 1 kadın dumandan etkilenirken, okul tahliye edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadıköy,okul,yangın,
610155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/610155.aspx
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