Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak'taki İ.G.'ye ait tek katlı evin arka kısmında 5 kişinin kaçak define kazısı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kazı yapan E.Ö., T.T., S.Y., R.K. ve İ.B.'yi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerin kullandığı dedektör, akü, çekiç, 2 kablo ve 2 güç kaynağına el konuldu.

Emniyete götürülen 5 şüpheli ifadelerinin ardından haklarında 'izinsiz kazı yapmak' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.